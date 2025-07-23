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النائب الأميركي آل غرين ل"الجزيرة": نتنياهو لا يريد السلام بل يريد السيطرة على كل فلسطين

Lebanon 24
23-07-2025 | 19:30
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