Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس المجلس الأوروبي يناشد الصين "استخدام نفوذها على روسيا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
24-07-2025 | 00:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: استخدام الصين للطلاب للتجسس على المعارضين الأميركيين يمثل تهديداً
lebanon 24
24/07/2025 08:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الإدارة الأميركية تنسق الحرب مع "إسرائيل" وتعمل على توسيع نفوذها في المنطقة
lebanon 24
24/07/2025 08:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: سنواصل الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
24/07/2025 08:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: روسيا هي المعتدي في الصراع مع أوكرانيا والرئيس ترمب يريد إنهاء هذه الحرب
lebanon 24
24/07/2025 08:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:49 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:54 | 2025-07-24
00:49 | 2025-07-24
00:40 | 2025-07-24
00:37 | 2025-07-24
00:05 | 2025-07-24
23:59 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24