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رسالة وقعها 60 نائبا بالبرلمان الأوروبي: نطالب باجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية لبحث إجراءات ضد إسرائيل

Lebanon 24
24-07-2025 | 05:26
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