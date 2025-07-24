الجميّل: لسنا ضمن بلاد الشام ولا "حقل تجارب لحدا" وموضوع السلاح مطلب لبناني بالأساس قبل أن يكون مطلباً خارجياً ولا يحافظ على الشعب اللبناني بكل مكوناته إلا الدولة

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