29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نائب وزير الخارجية الإيراني: نحتاج لضمانات بعدم تكرار هجمات أميركا وإسرائيل قبل بدء جولة مفاوضات مع واشنطن
Lebanon 24
26-07-2025
|
12:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب وزير الخارجية الإيراني: سنعرض للأميركيين في جولة المفاوضات المقبلة أسبابنا بشأن ضرورة استمرار التخصيب
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: سنعرض للأميركيين في جولة المفاوضات المقبلة أسبابنا بشأن ضرورة استمرار التخصيب
26/07/2025 23:31:00
26/07/2025 23:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة ستكون الأولى التي نقدم فيها تقييمنا لمطالب أميركية مكتوبة
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة ستكون الأولى التي نقدم فيها تقييمنا لمطالب أميركية مكتوبة
26/07/2025 23:31:00
26/07/2025 23:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: بدء جولة جديدة من الهجمات ضدّ إسرائيل
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: بدء جولة جديدة من الهجمات ضدّ إسرائيل
26/07/2025 23:31:00
26/07/2025 23:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية قد تعقد قبل نهاية الصيف
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية قد تعقد قبل نهاية الصيف
26/07/2025 23:31:00
26/07/2025 23:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي: لا يوجد مجاعة في غزة وهذه حملة كاذبة من قبل حماس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا يوجد مجاعة في غزة وهذه حملة كاذبة من قبل حماس
16:30 | 2025-07-26
26/07/2025 04:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بن غفير: زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة استسلامٌ لحملة حماس الكاذبة
Lebanon 24
بن غفير: زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة استسلامٌ لحملة حماس الكاذبة
16:23 | 2025-07-26
26/07/2025 04:23:05
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيطبّق غدا وقفا "إنسانيا" مؤقتا لإطلاق النار في عدد من المراكز السكانية في غزة بما في ذلك شمال القطاع
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيطبّق غدا وقفا "إنسانيا" مؤقتا لإطلاق النار في عدد من المراكز السكانية في غزة بما في ذلك شمال القطاع
16:01 | 2025-07-26
26/07/2025 04:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط للعربية: الأمن لا يستطيع حتى الآن تفكيك سلاح حزب الله في شمال الليطاني وغير مناطق
Lebanon 24
جنبلاط للعربية: الأمن لا يستطيع حتى الآن تفكيك سلاح حزب الله في شمال الليطاني وغير مناطق
15:58 | 2025-07-26
26/07/2025 03:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط للعربية: الحكومة اللبنانية فككت الجزء الأكبر من ترسانة حزب الله في الجنوب
Lebanon 24
جنبلاط للعربية: الحكومة اللبنانية فككت الجزء الأكبر من ترسانة حزب الله في الجنوب
15:57 | 2025-07-26
26/07/2025 03:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
Lebanon 24
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
06:18 | 2025-07-26
26/07/2025 06:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت خطف حياته.. زياد الرحباني "وداعاً"!
Lebanon 24
الموت خطف حياته.. زياد الرحباني "وداعاً"!
04:05 | 2025-07-26
26/07/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
09:27 | 2025-07-26
26/07/2025 09:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
08:32 | 2025-07-26
26/07/2025 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
10:22 | 2025-07-26
26/07/2025 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:30 | 2025-07-26
الجيش الإسرائيلي: لا يوجد مجاعة في غزة وهذه حملة كاذبة من قبل حماس
16:23 | 2025-07-26
بن غفير: زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة استسلامٌ لحملة حماس الكاذبة
16:01 | 2025-07-26
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيطبّق غدا وقفا "إنسانيا" مؤقتا لإطلاق النار في عدد من المراكز السكانية في غزة بما في ذلك شمال القطاع
15:58 | 2025-07-26
جنبلاط للعربية: الأمن لا يستطيع حتى الآن تفكيك سلاح حزب الله في شمال الليطاني وغير مناطق
15:57 | 2025-07-26
جنبلاط للعربية: الحكومة اللبنانية فككت الجزء الأكبر من ترسانة حزب الله في الجنوب
15:55 | 2025-07-26
إسقاط 7 حمولات مساعدات على مناطق غرب غزة وتسجيل إصابات جراء سقوط المساعدات على خيام نازحين (الحدث)
فيديو
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
26/07/2025 23:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
26/07/2025 23:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
26/07/2025 23:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24