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سي إن إن عن خبير في اليونيسف: الأمم المتحدة تستطيع الوصول لـ98% من أطفال غزة إذا تم فتح معابر القطاع

Lebanon 24
27-07-2025 | 03:48
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