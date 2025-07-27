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سي إن إن عن خبير في اليونيسف: الأمم المتحدة تستطيع الوصول لـ98% من أطفال غزة إذا تم فتح معابر القطاع
Lebanon 24
27-07-2025
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03:48
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