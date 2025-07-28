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فاينانشال تايمز: ترامب يجمد القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا للصين

Lebanon 24
28-07-2025 | 01:27
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