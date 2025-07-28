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وزير الخارجية الروسي: لا تهمنا الأراضي ولا نريد التوسع وما يهمنا هو حماية الناس الذين يتحدثون اللغة الروسية

Lebanon 24
28-07-2025 | 05:08
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