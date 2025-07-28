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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

Lebanon 24
28-07-2025 | 16:22
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