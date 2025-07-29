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بن غفير تعليقا على قرار هولندا منعه من الدخول: حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا سأواصل الدفاع عن إسرائيل

Lebanon 24
29-07-2025 | 01:51
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