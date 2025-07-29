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وزير خارجية إسرائيل في توبيخ رسمي للسفير الهولندي: نأسف لاختيار حكومتكم تحويل صداقة طويلة مع إسرائيل إلى "عداء مفتوح"

Lebanon 24
29-07-2025 | 11:08
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