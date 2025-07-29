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أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطيون: "مؤسسة غزة الإنسانية" أسهمت في الارتفاع غير المقبول والمتصاعد في حصيلة القتلى المدنيين حول مواقع المنظمات

Lebanon 24
29-07-2025 | 11:11
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