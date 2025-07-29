مصدر ديبلوماسي لـ "الجديد": سلام بعث برسالة الى أميركا طلب فيها أخذ موقف لبنان بعين الاعتبار وألا تكون ردة الفعل على الموقف اللبناني الذي تبلغه برّاك سلبية

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