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أخبار عاجلة
العاهل الأردني: وقف سير الحياة الطبيعية وعجلة الاقتصاد لا يخدم مصلحة الفلسطينيين
Lebanon 24
30-07-2025
|
10:53
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