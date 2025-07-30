الشيخ قاسم: جاء برّاك بالتهويل والتهديد بضم لبنان إلى سوريا وبتوسعة العدوان ولكن فوجئ بموقف لبناني وطني موحّد من الرؤساء الثلاثة يقضي بتوقف العدوان قبل الحديث بأي أمر آخر

Lebanon 24