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الشيخ قاسم: جاء برّاك بالتهويل والتهديد بضم لبنان إلى سوريا وبتوسعة العدوان ولكن فوجئ بموقف لبناني وطني موحّد من الرؤساء الثلاثة يقضي بتوقف العدوان قبل الحديث بأي أمر آخر

Lebanon 24
30-07-2025 | 12:10
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