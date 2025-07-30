الشيخ قاسم: سلاحنا لن يسلم لإسرائيل ونحن لا نهدد أي جهة بل نحن في موقع دفاعي وهذا الدفاع لا حدود له عندنا حتى لو أدى إلى الشهادة ومهما كان الثمن

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