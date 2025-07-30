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انفجارات في العاصمة الأوكرانية نتيجة هجوم واسع بالمسيّرات الانتحارية وعمل الدفاعات الجوية

Lebanon 24
30-07-2025 | 17:43
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