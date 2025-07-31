نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ: الهجمة المنظمة التي تستهدف مصر والأردن ليست عفوية بل هي جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي

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