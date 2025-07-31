الصايغ عن التشكيلات القضائيّة: يكفي أن يقول الوزير إنّه لم يتعاطَ بالتشكيلات وترك الموضوع لمجلس القضاء الأعلى فهذا أمر يُسجَّل وصدمة إيجابيّة لعودة انتظام الحياة الديمقراطية

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