Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: 12 مسلحا فلسطينيا حاولوا نصب كمين أمس لخطف جنود في قطاع غزة

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مواقع إخبارية إسرائيلية: كمين محكم نصب للجنود في شمال قطاع غزة
lebanon 24
31/07/2025 17:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: مقتل 5 جنود في كمين شمال قطاع غزة وإصابة أكثر من 10 آخرين
lebanon 24
31/07/2025 17:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مجموعة مسلحة حاولت اختطاف أحد جنودنا جنوب غزة ثم أطلقت النار عليه وقتلته
lebanon 24
31/07/2025 17:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: احتراق عدد من جنود الجيش في الكمين شمالي قطاع غزة
lebanon 24
31/07/2025 17:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:36 | 2025-07-31
10:18 | 2025-07-31
10:02 | 2025-07-31
09:49 | 2025-07-31
09:21 | 2025-07-31
09:08 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24