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الخارجية الأميركية: ندعو السلطات الإيرانية إلى التوقف الفوري عن أنشطتها غير القانونية في أراضينا

Lebanon 24
31-07-2025 | 11:45
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