Advertisement

أخبار عاجلة

النائب وائل أبو فاعور: سنشارك في جلسة الثلاثاء ونُفضل صيغة توم برّاك حول السلاح (الجديد)

Lebanon 24
31-07-2025 | 14:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول المبعوث الأميركي توم براك إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
01/08/2025 02:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
توم براك ابلغ المسؤولين اللبنانيين ان الرد الإسرائيلي الأولي على الورقة اللبنانية إيجابي (الجديد)
lebanon 24
01/08/2025 02:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك: الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط
lebanon 24
01/08/2025 02:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم: جلسة الثلاثاء "عادية" ووزراء "حركة أمل" سيعرضون موقفهم من السلاح (الجديد)
lebanon 24
01/08/2025 02:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2025-07-31
18:44 | 2025-07-31
18:31 | 2025-07-31
18:30 | 2025-07-31
18:11 | 2025-07-31
18:02 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24