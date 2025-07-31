Advertisement

أخبار عاجلة

سي إن إن عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إذا كان هناك من يستطيع تغيير موقف حكومة إسرائيل فهم الأميركيون

Lebanon 24
31-07-2025 | 15:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من أداء واجباتها في إيران
lebanon 24
01/08/2025 02:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة توم فلتشر: اتهامات مندوب إسرائيل خطيرة ولها آثار أمنية على موظفينا
lebanon 24
01/08/2025 02:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإعطاء فرصة للدبلوماسية لوقف النزاع بين إسرائيل وإيران
lebanon 24
01/08/2025 02:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة ويجب محاسبة مرتكبيها
lebanon 24
01/08/2025 02:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2025-07-31
18:44 | 2025-07-31
18:31 | 2025-07-31
18:30 | 2025-07-31
18:11 | 2025-07-31
18:02 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24