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الأمم المتحدة: 1373 شخصا استشهدوا أثناء انتظار المساعدات في غزة منذ أيار

Lebanon 24
01-08-2025 | 05:19
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