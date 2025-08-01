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"التلغراف": السفير الأميركي بإسرائيل حذف منشورا له عبر منصة إكس قال فيه لدى زيارته قطاع غزة إن السكان يحبون ترامب

Lebanon 24
01-08-2025 | 12:07
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