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اطلاق نار داخل حانة في مدينة أناكوندا في ولاية مونتانا الاميركية يودي بحياة 4 أشخاص

Lebanon 24
01-08-2025 | 23:49
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