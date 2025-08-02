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وزير الخارجية البريطاني: قرار الولايات المتحدة قصف إيران لم يكن بهدف الإطاحة بالحكومة الإيرانية

Lebanon 24
02-08-2025 | 05:52
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