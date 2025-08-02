حماس ردًّا على تصريحات ويتكوف: لا يمكن التخلي عن سلاح المقاومة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس

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حماس ردًّا على تصريحات ويتكوف: لا يمكن التخلي عن سلاح المقاومة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس
Lebanon 24
02-08-2025
|
09:34
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