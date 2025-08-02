وكالة الأنباء السورية عن رئيس لجنة التحقيق في أحداث السويداء: هدفنا هو كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي

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