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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سماع انفجارات ومشاهدة أدخنة من موقع حيث هوجمت منشأة تابعة لمفاعل زاباروجيا في وقت سابق اليوم
Lebanon 24
02-08-2025
|
15:52
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