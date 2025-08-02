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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سماع انفجارات ومشاهدة أدخنة من موقع حيث هوجمت منشأة تابعة لمفاعل زاباروجيا في وقت سابق اليوم

Lebanon 24
02-08-2025 | 15:52
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