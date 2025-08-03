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وزارة الصحة في غزة: من المقرر إدخال شاحنات تحمل أدوية ومعدات طبية إلى مستشفيات القطاع اليوم عبر اليونيسف
Lebanon 24
03-08-2025
|
02:20
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