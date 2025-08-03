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قائد الجيش الإيراني: القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة على أتم الجهوزية للرد على أي هجوم

Lebanon 24
03-08-2025 | 02:36
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