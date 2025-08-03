Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان على أهمية مواصلة التحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

Lebanon 24
03-08-2025 | 11:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرا خارجية مصر وقطر يؤكدان التزامهما الكامل بمواصلة المفاوضات وبذل الجهود لسرعة التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
03/08/2025 21:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلية: على المجتمع الدولي التحرّك بحزم واستخدام كافة الوسائل المتاحة لوقف الطموحات النووية الإيرانية
lebanon 24
03/08/2025 21:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
lebanon 24
03/08/2025 21:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: على المجتمع الدولي التحرك بحزم لوقف برنامج إيران النووي
lebanon 24
03/08/2025 21:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:04 | 2025-08-03
14:02 | 2025-08-03
13:56 | 2025-08-03
13:51 | 2025-08-03
13:35 | 2025-08-03
13:29 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24