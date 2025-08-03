رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في خلال عشاء قطاع الانتشار في التيار: المنتشرون خلقوا للبنان امبراطورية لا تغيب عنها الشمس وحولوا وجع الانسلاخ عن الوطن الى قصص نجاح

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