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باسيل: ليس مهما ان خسرنا او ربحنا معركة النواب ال6 فالمهم ان نخوضها فنحن نعمل بالاستراتيجيا اما غيرنا "فيتكتكون" حسب الظرف والمصلحة

Lebanon 24
03-08-2025 | 15:54
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