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القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في بغداد: قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية مما يهدد سيادة العراق

Lebanon 24
03-08-2025 | 17:37
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