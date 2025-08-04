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أخبار عاجلة
الخارجية الإيرانية: لا وجود لأي مفتش من الوكالة الدولية حاليا في إيران
Lebanon 24
04-08-2025
|
03:35
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