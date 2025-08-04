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يسرائيل هيوم عن بن غفير: يجب بدءا من اليوم وقف تعامل جميع الوزارات كليا مع المستشارة القانونية للحكومة

Lebanon 24
04-08-2025 | 10:38
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