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الكرملين: بوتين أكد لنتنياهو استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني

Lebanon 24
04-08-2025 | 11:07
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