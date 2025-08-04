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يسرائيل هيوم عن المحكمة العليا: لا تغيير بصلاحيات المستشارة القانونية ولن يعلن بديل عنها قبل النظر بالالتماسات

Lebanon 24
04-08-2025 | 12:33
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