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القناة 14 عن مصدر سياسي: نتنياهو بات يدرك أن الخطوة الصحيحة حتى الآن هي احتلال قطاع غزة لكنه لم يتخذ قرارا بذلك

Lebanon 24
04-08-2025 | 13:06
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