Advertisement

أخبار عاجلة

كندا: قواتنا المسلحة سلمت مساعدات إنسانية إضافية لغزة

Lebanon 24
04-08-2025 | 15:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي: نأمل أن تسمح الهدن الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل بزيادة المساعدات الغذائية العاجلة لغزة
lebanon 24
05/08/2025 02:16:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"رابطة قدماء القوى المسلحة": المساعدات تبقى حلولًا موقتة
lebanon 24
05/08/2025 02:16:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: القوات المسلحة تنفذ 3 إنزالات جوية محملة بـ 25 طنا من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة إحداها بالتعاون مع الإمارات
lebanon 24
05/08/2025 02:16:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار بغزة وفتح الممرات الإنسانية وإيصال المساعدات
lebanon 24
05/08/2025 02:16:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:49 | 2025-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:15 | 2025-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:03 | 2025-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2025-08-04
18:49 | 2025-08-04
18:35 | 2025-08-04
18:15 | 2025-08-04
18:03 | 2025-08-04
18:01 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24