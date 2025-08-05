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هآرتس: 47 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة منذ استئناف الحرب في آذار الماضي

Lebanon 24
05-08-2025 | 01:48
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