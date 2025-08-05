30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إعلام فلسطيني: 3 شهداء قرب نقطة لتوزيع المساعدات في خان يونس
Lebanon 24
05-08-2025
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
5 شهداء بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم منهم 3 عند نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة
Lebanon 24
5 شهداء بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم منهم 3 عند نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة
05/08/2025 11:34:56
05/08/2025 11:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: شهداء وإصابات بين فلسطينيين حاولوا الحصول على مساعدات في خان يونس
Lebanon 24
العربية: شهداء وإصابات بين فلسطينيين حاولوا الحصول على مساعدات في خان يونس
05/08/2025 11:34:56
05/08/2025 11:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام فلسطيني: ارتفاع قتلى منتظري المساعدات الإنسانية برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 10 أشخاص جنوبي خان يونس
Lebanon 24
إعلام فلسطيني: ارتفاع قتلى منتظري المساعدات الإنسانية برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 10 أشخاص جنوبي خان يونس
05/08/2025 11:34:56
05/08/2025 11:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
05/08/2025 11:34:56
05/08/2025 11:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": انتشار للجيش على طريق صيدا القديمة
Lebanon 24
"لبنان 24": انتشار للجيش على طريق صيدا القديمة
04:33 | 2025-08-05
05/08/2025 04:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق الأمم المتحدة للسكان: ٤ من كل ١٠ حوامل أو مرضعات في غزة يعانين من سوء تغذية حاد
Lebanon 24
صندوق الأمم المتحدة للسكان: ٤ من كل ١٠ حوامل أو مرضعات في غزة يعانين من سوء تغذية حاد
04:24 | 2025-08-05
05/08/2025 04:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجديد : أجواء دولية ضاغطة باتجاه إقرار جدول زمني لحصرية السلاح في مجلس الوزراء واتصالات مستمرة بين الرؤوساء للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع
Lebanon 24
الجديد : أجواء دولية ضاغطة باتجاه إقرار جدول زمني لحصرية السلاح في مجلس الوزراء واتصالات مستمرة بين الرؤوساء للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع
04:21 | 2025-08-05
05/08/2025 04:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أوروبي: بدأنا بالفعل تنفيذ الاتفاق التجاري مع أميركا
Lebanon 24
مسؤول أوروبي: بدأنا بالفعل تنفيذ الاتفاق التجاري مع أميركا
04:11 | 2025-08-05
05/08/2025 04:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام أوكراني: دوي انفجار في مقاطعة سومي الحدودية مع روسيا
Lebanon 24
إعلام أوكراني: دوي انفجار في مقاطعة سومي الحدودية مع روسيا
03:52 | 2025-08-05
05/08/2025 03:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
Lebanon 24
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
12:55 | 2025-08-04
04/08/2025 12:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
16:48 | 2025-08-04
04/08/2025 04:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
07:15 | 2025-08-04
04/08/2025 07:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
11:51 | 2025-08-04
04/08/2025 11:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً
14:28 | 2025-08-04
04/08/2025 02:28:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:33 | 2025-08-05
"لبنان 24": انتشار للجيش على طريق صيدا القديمة
04:24 | 2025-08-05
صندوق الأمم المتحدة للسكان: ٤ من كل ١٠ حوامل أو مرضعات في غزة يعانين من سوء تغذية حاد
04:21 | 2025-08-05
الجديد : أجواء دولية ضاغطة باتجاه إقرار جدول زمني لحصرية السلاح في مجلس الوزراء واتصالات مستمرة بين الرؤوساء للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع
04:11 | 2025-08-05
مسؤول أوروبي: بدأنا بالفعل تنفيذ الاتفاق التجاري مع أميركا
03:52 | 2025-08-05
إعلام أوكراني: دوي انفجار في مقاطعة سومي الحدودية مع روسيا
03:19 | 2025-08-05
قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة حزما بالقدس المحتلة وتمهل عائلة فلسطينية ساعة لإخلاء منزلها قبل هدمه (الجزيرة)
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
05/08/2025 11:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
05/08/2025 11:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
05/08/2025 11:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24