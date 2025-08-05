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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس وديرمر يجرون مشاورات مصغرة اليوم دون اجتماع للكابينت

Lebanon 24
05-08-2025 | 03:12
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