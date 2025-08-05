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نيويورك تايمز عن مسؤول ألماني: ميرتس حث نتنياهو على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول مساعدات

Lebanon 24
05-08-2025 | 06:00
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