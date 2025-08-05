الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: ندعو إلى الإسراع في إنجاز المحاكمات والتحقيقات بعيداً عن التسييس الذي أخّر النتائج إلى هذه المرحلة

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