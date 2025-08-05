قاسم: حزب الله التزم التزاماً تاماً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يُذكر أي خرق تجاه العدو أو بالتعاون مع الدولة أما إسرائيل فانقلبت على الاتفاق وخرقته آلاف المرات

Lebanon 24