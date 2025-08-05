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قاسم: حزب الله التزم التزاماً تاماً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يُذكر أي خرق تجاه العدو أو بالتعاون مع الدولة أما إسرائيل فانقلبت على الاتفاق وخرقته آلاف المرات

Lebanon 24
05-08-2025 | 10:43
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