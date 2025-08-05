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ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء عقد مناقشة أمنية لـ3 ساعات عرض خلالها رئيس الأركان الخيارات لمواصلة الحملة في غزة

Lebanon 24
05-08-2025 | 12:01
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