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رويترز عن وسائل إعلام هندية: باكستان انتهكت وقف إطلاق النار على طول الحدود في جامو وكشمير وأطلقت النار دون مبرر في قطاع بونش

Lebanon 24
05-08-2025 | 12:03
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